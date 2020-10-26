Москва, 26 октября 2020, 12:04 — REGNUM Между Россией и Кубой открываются регулярные авиасрейсы. Со 2 ноября из Москвы в Кайо-Коко будут летать самолеты авиакомпании Nordwind, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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На полеты Москва — Кайо-Коко авиакомпании Nordwind дало разрешение Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
Авиарейсы на курорты кубинского острова Кайо-Коко будут осуществляться один раз в неделю. Цена билета — от 30 тыс. рублей на человека в одну сторону.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Россия и Куба более детально проработали вопрос возобновления двустороннего воздушного сообщения.
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