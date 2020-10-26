Джакарта, , 12:04 — REGNUM Власти Индонезии за сутки подтвердили 3222 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 26 октября 2020 года в стране выявлено 392 934 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 112 человек в Индонезии. Общее количество пациентов, скончавшихся от коронавируса в стране, составило 13 411 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после Латинской Америки на Азию приходится около четверти всех случаев заражения SARS-CoV-2 в мире.

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