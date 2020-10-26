Волгоград, , 12:17 — REGNUM Из-за осложняющейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Волгоградской области учебный процесс может перейти в дистанционную форму. Чиновникам необходимо проработать и представить предложения по срокам каникул и формату обучения. Такое решение принял 26 октября оперативный штаб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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На осенние каникулы с 26 октября ушли 84% волгоградских школ. Остальные, включая вузы и ссузы, продолжают учебный процесс в штатном очном режиме. Однако, в случае осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, школьникам и студентам придётся уходить на дистанционное обучение. В срок до 30 октября комитету образования, науки и молодёжной политики региона необходимо представить варианты онлайн-занятий.

«Совместно с руководителями вузов и филиалов вузов необходимо проработать возможность увеличения количества лекционных занятий, проводимых с применением дистанционных технологий. Совместно с директорами организаций среднего профессионального образования — в максимально возможном объёме перевести теоретическую подготовку обучающихся в формат обучения с применением дистанционных технологий. Совместно с Роспотребнадзором в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных муниципальных образованиях — проработать и представить предложения по дальнейшей организации школьного образовательного процесса. В том числе по введению обучения с применением дистанционных технологий в начальных, основных и старших классах, а также возможности изменения сроков каникул, их продлению и другим мероприятиям», — дал поручение губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На прошедшей неделе карантинные мероприятия из-за выявленных носителей коронавируса были введены в отношении школ в четырёх муниципальных образованиях, в детских садах семи муниципалитетов, в 15 организациях среднего профобразования, девяти вузах и пяти филиалах вузов.