Волгоград, 26 октября 2020, 12:17 — REGNUM Из-за осложняющейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Волгоградской области учебный процесс может перейти в дистанционную форму. Чиновникам необходимо проработать и представить предложения по срокам каникул и формату обучения. Такое решение принял 26 октября оперативный штаб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
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На осенние каникулы с 26 октября ушли 84% волгоградских школ. Остальные, включая вузы и ссузы, продолжают учебный процесс в штатном очном режиме. Однако, в случае осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, школьникам и студентам придётся уходить на дистанционное обучение. В срок до 30 октября комитету образования, науки и молодёжной политики региона необходимо представить варианты онлайн-занятий.
На прошедшей неделе карантинные мероприятия из-за выявленных носителей коронавируса были введены в отношении школ в четырёх муниципальных образованиях, в детских садах семи муниципалитетов, в 15 организациях среднего профобразования, девяти вузах и пяти филиалах вузов.