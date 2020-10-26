Сеул, , 12:04 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих, прибывших в страну с 9 по 22 октября.

Известно, что у пяти граждан США коронавирус был выявлен сразу по прибытии в Южную Корею, а у восьми человек — через две недели после прибытия.

В настоящее время военнослужащие изолированы и находятся в медицинских учреждениях на базе «Кэмп-Хамфрис» в Пхёнтхэке.

Общее число случаев заражения, выявленных на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 251.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 25 955.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 110 случаев заражения коронавирусом