Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 11 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались семь женщин в возрасте от 23 до 88 лет и четверо мужчин в возрасте от 67 до 90 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 756 человек.

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