Махачкала, , 12:09 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:40 26 октября, достигло 763, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие выходные в республике умерли десять человек с коронавирусом: девять пациентов скончались 24 октября, один — 25 октября.

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Отметим, что с начала октября случаи смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане не были зарегистрированы лишь 17 октября. С начала месяца в республике скончались уже 134 человека с подтвержденным диагнозом, 49 из них умерли за прошедшую неделю (19−25 октября).

Накануне в Дагестане коронавирус выявили у 82 человек, а всего в республике к настоящему времени зарегистрировано более 15,6 тыс. случаев заражения. Выздоровели в регионе свыше 13,9 тыс. человек с COVID-19 (+99 за сутки), или около 89,1% носителей инфекции.

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