Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 312 человек. Днём ранее прирост составил 306 случаев заражения, передаёт ИА REGNUM 26 октября.

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Новые заболевшие COVID-19 зарегистрированы в 36 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольшее число носителей инфекции выявили в Ростове-на-Дону (92), Каменске-Шахтинском (27), Неклиновском районе (20), Гуково (19), Азовском районе (18), Азове (14), Новочеркасске (14), Батайске (12) и Белокалитвинском районе (11). Более трети случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 3,5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 29 тыс. 58 человек.

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