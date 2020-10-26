Улан-Удэ, 26 октября 2020, 11:58 — REGNUM 12 автомобилей из парка администрации столицы Бурятии Улан-Удэ на период пандемии переданы врачам и волонтёрам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, на 11 служебных машинах будут ездить врачи шести поликлиник при выезде к пациентам.
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Ещё одна машина будет помогать волонтёрам развозить продукты и лекарства горожанам. Вместе с автомобилем, вместе с добровольцами работает и водитель транспортного управления администрации Александр Мельников. По его словам, в день может быть более 20 вызовов.
«В основном это пожилые люди, которые соблюдают режим самоизоляции. Волонтеры, в основном студенты 1−2-х курсов, покупают продукты и лекарства. Горожане благодарят за помощь. А как же иначе?» — отметил он.
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