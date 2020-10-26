Минск, , 11:59 — REGNUM В ходе несанкционированных протестных акций, которые состоялись в столице Белоруссии 25 октября, было задержано свыше 100 человек. Об этом 26 октября сообщил глава ГУВД Минска Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь-1».

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По его словам, общее количество задержанных в городе составляет 120 человек. Также, как отметил глава минского ГУВД, во время нападения манифестантов на задние центрального РУВД Минска пострадали два сотрудника милиции и служебный транспорт.

«Также напали на Центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 290 участников протестных акций, прошедших в городах Белоруссии.