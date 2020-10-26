Москва, , 12:15 — REGNUM Информационное пространство в России следует контролировать на предмет распространения фейков о коронавирусе. Об этом 26 октября рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Особое недовольство Онищенко вызвали недостоверные заявление медиков относительно угрозы коронавируса. Подобные заявления часто приводят к панике среди населения.

«Нужно взять информационное поле под контроль. Чтобы те озарения, которые возникают у хирургов, косметологов не будоражили сознания граждан. Сегодня ситуация полстью не управляется. Давайте услышим друг друга и будем осторожны в тех суждениях, которые мы делаем», — сказал Онищенко.

Читайте развитие сюжета: Онищенко подтвердил пользу имбиря и чеснока для профилактики коронавируса