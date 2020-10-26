Варшава, , 11:58 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в интервью для Fakt, что в связи с пандемией в Польше придется значительно сократить масштаб празднования Рождества 25 и 26 декабря.

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«Ситуация очень серьезная, и мне кажется, что уже есть повод для дальнейших ограничений — более радикальных», — указал Недзельский, добавив, «всё идет к тому, что в Польше в этом году не будет традиционного празднования Рождества».

»Нет и, похоже, не предвидится значительного улучшения эпидемиологической ситуации к Рождеству. Стало быть, сохранятся серьезные ограничения, заключающиеся в социальной дистанции. Поэтому нам впервые придется провести Рождество очень непривычным образом», — подчеркнул Недзельский.

По состоянию на 26 октября в Польше выявлено 253 688 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число смертей от COVID-19 в Польше составляет 4 438 человек. За последние сутки в стране было зафиксировано 11 742 новых случая заражения. Динамика заражения растет.