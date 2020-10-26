Нижний Новгород, , 11:50 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 26 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 180 521 человека. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 377,1 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 8910 нижегородцев. За сутки с 22 на 23 октября тесты для выявления заражения коронавирусом сдали 11 874 жителя области.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 36,86% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, десять жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 721 человека.

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