Москва, , 12:07 — REGNUM Разработанная в Китае вакцина проходит испытания в других странах, в том числе в России. Об этом 26 октября рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, испытания проводятся в Санкт-Петербурге. Связано это с тем, что в КНР не хватает больных для проведения полноценных испытаний вакцины.

«Испытывается у нас в России, потому что в Китае нет больных. Китайцы показали, что комплексными методам, делая ставку на ответственность населения можно купировать эту инфекцию», — сказал Онищенко.

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