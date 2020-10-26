Москва, , 11:41 — REGNUM Правительство России до конца 2020 года продлевает предоставление субсидий на оплату ЖКУ. Об этом 26 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Квитанции Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года», — сказал он.

По словам главы правительства, соответствующее постановление уже подписано.

Мишустин пояснил, что льготы пролонгируют автоматически, для этого получателям не потребуется писать дополнительных заявлений и куда-то обращаться.