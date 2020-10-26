Махачкала, , 11:51 — REGNUM Хабиб Нурмагомедов в поединке против американца Джастина Гэтжи в очередной раз подтвердил свой высочайший спортивный и человеческий статус — его спортивные достижения стали ярким примером для дагестанской молодежи, говорится в обращении врио главы региона Сергея Меликова к жителям республики после победы Нурмагомедова на турнире UFC 254.

«Несмотря на тяжелый для всех нас год и огромную личную утрату [прим.— смерть отца], Хабиб не дрогнул, еще раз подтвердив свой высочайший спортивный и человеческий статус. Весь Дагестан и вся Россия по праву гордятся своим выдающимся сыном, настоящим патриотом! Непревзойденные спортивные достижения Хабиба, его неутомимая работа над собой — это яркий, убедительный пример для дагестанской молодежи», — отметил Меликов.

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов поздравил не только Хабиба Нурмагомедова, но и другого дагестанского бойца, Магомеда Анкалаева, победившего на этом же турнире спортсмена из Молдавии Иона Куцелабу.

«Искренне желаю ребятам крепкого здоровья, благополучия и удачи. Сегодня вам рукоплещет весь мир и гордится вся страна», — написал Здунов на своей странице в Instagram.

Первый зампредседателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов назвал день победы Нурмагомедрва над Гэтжи самым счастливым и самым грустным днем. Счастливым — потому что дагестанский боец победил, грустным — потому что спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Никто больше не подарит таких эмоций счастья, гордости и радости. Ты делал нас счастливыми и давал нам повод для гордости. Теперь ты не просто Орел, теперь ты Легенда на все времена», — написал Гусейнов у себя в Instagram.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев отметил, что победа Нурмагомедова — это дань памяти его покойному отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Он, напомним, умер 3 июля текущего года на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом.

«Уверен, он [Абдулманап Нурмагомедов] бы был доволен и счастлив увидеть результаты своего многолетнего труда. Поздравляю победителя и всех, кто переживал за него. Хабиб навсегда останется в истории смешанных единоборств непобежденным и непобедимым!» — написал Дадаев.

К поздравлениям также присоединились председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов, мэр Дербента Хизри Абакаров, олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и многие другие дагестанские политики, общественные деятели, спортсмены, артисты и т. д.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоялся 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках UFC 254. Боец из Дагестана победил удушающим приемом во втором раунде и тем самым защитил свой титул чемпиона организации в легком весе. После поединка 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.

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