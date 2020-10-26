Лондон, , 11:40 — REGNUM Ученые обнаружили устойчивый иммунный ответ у пожилых людей на британскую вакцину от коронавируса AstraZeneca, пишет 26 октября газета Financial Times.

Профессор вирусологии из Ноттингемского университета Джонатан Болл назвал многообещающими результаты исследований, которые показывают появление хорошего иммунитета в возрастной группе старше 65 лет.

Отмечается, что предварительные результаты исследований не гарантируют безопасность вакцины. Подобное заключение можно будет сделать только после более полного исследования среди пожилых людей.

Напомним, британская вакцина против коронавируса разработана в Оксфордском университете совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Третья фаза испытаний проходит в Великобритании, Бразилии, Индии, ЮАР и Японии.

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