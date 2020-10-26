Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM Разбрызгивание вокруг себя антисептика — это бессмысленная и опасная попытка защититься от коронавируса, заявил профессор Уральского государственного медицинского университета Виктор Романенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

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Врача спросили, нужно ли пассажиру автобуса разбрызгивать вокруг себя антисептик, чтобы не заразиться от других пассажиров. Романенко ответил, что это бессмысленный способ защиты.

Чтобы обеззараживать воздух в общественном транспорте, нужно подавать дезинфицирующее средство в автоматическом режиме, уточнил профессор. «Но тогда не знаю, кто быстрее погибнет в этом автобусе: вирус или человек», — добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Романенко призвал носить маски даже переболевшим COVID-19. Такие граждане могут быть носителями коронавируса, а ещё у них не всегда вырабатываются антитела к вирусу.

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