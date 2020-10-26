Москва, , 12:05 — REGNUM Ограничительные меры в каждом регионе России следует вводить соразмерно сложившейся в том субъекте ситуации с распространением коронавируса. Об этом 26 октября рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В зависимости от количества больных строится политика нашего государства (относительно ограничительных мер — прим. ИА REGNUM). Не нужно всех грести под одну гребенку», — сказал Онищенко.

Также депутат Госдумы отметил, что работодателям следует активнее переводить сотрудников на удалёнку. В особенности это касается крупных офисов и банков.

«Давайте прекратим панику. Нужно спокойно сосредоточится на ношении масок и маски будут носить, когда они будут доступны. Я обращаюсь к работодателям крупных офисных учреждений, банков прежде всего, где офисные работники, а они сегодня являются серьезной группой риска: максимально отправьте их на удалёнку. Обеспечьте средствами индивидуальной защиты. И потребуйте исполнения. У вас есть много рычагов: и вопросы, связанные с трудовой дисциплиной, всякого рода поощрения и наказания», — сказал Онищенко.