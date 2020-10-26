Вашингтон, 26 октября 2020, 11:32 — REGNUM Кооперативный ужастик Phasmophobia вторую неделю подряд удерживает первенство в чарте продаж Steam. Об этом 25 октября сообщило издание PCGamesN.
Phasmophobia удалось обойти такие проекты, как Cyberpunk 2077 и Baldur's Gate 3. Напомним, её релиз состоялся 18 сентября 2020 года.
В Phasmophobia геймеры управляют исследователями паранормальных явлений. Им необходимо проникать в дома с привидениями и изучать поселившихся там мистических существ.
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