Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Кооперативный ужастик Phasmophobia вторую неделю подряд удерживает первенство в чарте продаж Steam. Об этом 25 октября сообщило издание PCGamesN.

Phasmophobia удалось обойти такие проекты, как Cyberpunk 2077 и Baldur's Gate 3. Напомним, её релиз состоялся 18 сентября 2020 года.

В Phasmophobia геймеры управляют исследователями паранормальных явлений. Им необходимо проникать в дома с привидениями и изучать поселившихся там мистических существ.

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