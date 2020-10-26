Нижний Новгород, , 11:29 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 26 октября выявили 376 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 396 новых носителях SARS-CoV-2, что стало «рекордным» приростом заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 39 636 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние три дня, включая выходные, в области выписали 784 человека, всего выздоровел с начала пандемии 33 301 нижегородец.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом десять жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 721 человека. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5614 человек. Из этого числа около 3 тыс. госпитализировано, 2,2 тыс. человек получают лечение амбулаторно. 56 жителей области — в обсерваторах.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции немного снизился и составляет 1,13. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не изменился и составляет 13%.

В настоящее время в регионе развернуто 6182 койки для лечения пациентов инфекционного профиля, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 2475 коек, 681 койко-место оборудовано аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).