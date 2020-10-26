Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Энтузиаст с ником Sibogy воссоздаёт игру Doom в Minecraft. Об этом 25 октября сообщил портал PCGamesN.

Как отмечают авторы PCGamesN, творение Sibogy ощущается как «смесь из оригинальной Doom и современной Doom Eternal». Сообщается, что игра пока готова только на 60%.

Напомним, Minecraft — это популярная игра-песочница. В ней геймеры могут создавать различные сооружения из кубических блоков.

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