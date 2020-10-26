Москва, , 11:24 — REGNUM На автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД установили тепловизоры, выявляющие температуру у пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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"Если у входящего в метро, допустим, 37,5°С, тепловизор запищит — человеку измеряют температуру обычным термометром, для верности. Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тепловизоры установлены у рамок металлоискателей.