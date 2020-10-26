Казань, , 11:31 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 26 октября заражены коронавирусом 8 190 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 45 пациентов. Накануне сообщалось о 48 заболевших. Всего выздоровел после заражения инфекцией 6 941 человек, за сутки — 15 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 107 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения — контактные. В стационары госпитализировали троих, 42 человека — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 50 до 60 лет — 13 человек, двое несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 31 инфицированный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарию поступила очередная партия вакцины против гриппа в количестве 337 490 доз. Препарат «Совигрипп» предназначен для иммунизации взрослого населения.

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