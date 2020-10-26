Новосибирск, , 11:21 — REGNUM Школьники Новосибирской области с 26 октября находятся на двухнедельных каникулах. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса – все новости»

Вопросы противодействия коронавирусу в образовательных учреждениях региона обсудили на совещании, которое 26 октября провёл новосибирский губернатор Андрей Травников.

По поручению Травникова первые курсы организаций среднего профессионального образования переведены на дистанционное обучение с 26 октября. Это касается учащихся, занимающихся по общеобразовательным предметам в колледжах.

По состояние на конец прошлой недели в Новосибирской области была полностью приостановлена деятельность одного дошкольного учреждения, располагающегося в Новосибирском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области по состоянию на 26 октября выявлено 16 398 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Новосибирской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Новосибирской области вузы уходят на дистанционное обучение