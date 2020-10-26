Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM Слухи о возможном прекращении работы скорой медицинской помощи в Екатеринбурге не имеют под собой оснований, заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Ранее местные СМИ предполагали, что организованная Росздравнадзором проверка городской скорой помощи связана с возможными финансовыми проблемами у врачей.

«Все разговоры о том, что якобы скорая помощь не будет профинансирована, это примерно разговоры о том, что земля начнет вертеться в обратную сторону», — сказал Креков.

Более того, Фонд обязательного медицинского страхования выделил дополнительные деньги на работу медучреждений Свердловской области, поэтому никаких проблем с финансированием в регионе нет, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв пожаловался на пациентов, которые звонят в скорую как в «колл-центр», не нуждаясь в срочной медицинской помощи.

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