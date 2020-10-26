Минск, , 11:18 — REGNUM Сегодня, 26 октября, в игре World of Tanks стартует особое событие под названием «Мирный-13». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе компании Wargaming.

В новом событие геймерам предстоит объединиться в команду и противостоять таинственным силам, захватившим город Мирный-13. Сообщается, что в разработке ивента принимали участие авторы Silent Hill Масахиро Ито и Акира Ямаока.

Событие «Мирный-13» продлится до 9 ноября 2020 года. В ходе его проведения геймеры смогут получить уникальные внутриигровые награды.

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