Ульяновск, , 11:17 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом вдвое выше, чем количество выздоровевших — соответственно 200 и 98. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 26 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 19 788 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 200.

Переболели COVID-19 в Ульяновской области 15 450 человек, или почти 78,1% пациентов. Из них за сутки выздоровели 98 человек.

Кроме того, в регионе зарегистрировано ещё восемь летальных исходов от COVID-19 — таким образом, с начала пандемии в Ульяновской области скончались 246 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проведено около 348,2 тыс. лабораторных исследований на коронавирус в отношении свыше 326 тыс. человек.

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