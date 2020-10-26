Мурманск, , 11:16 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявили 187 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 18 878. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Главной «горячей точкой» на региональной карте распространения инфекции остается областной центр — там за сутки COVID-19 подтвердили у 78 человек. Неблагоприятная ситуация также в Кандалакшском, Ковдорском районах и Североморске.