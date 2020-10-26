Салехард, , 11:16 — REGNUM На Ямале из развернутых более 1300 коек для больных коронавирусной инфекцией свободно около 7,5%. Об этом сообщает руководитель регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«В ближайшие дни мы вводим дополнительные койки в медицинских учреждениях Ямала. Сегодня будут введены 105 коек в Новом Уренгое и 20 коек для легких форм течения заболевания в обсерваторе в Салехарде», — отмечает Татьяна Бучкова.

Во многих больницах ЯНАО приостановлено оказание плановой помощи, чтобы нарастить мощности оказания ковидной помощи. При этом лечение неотложных состояний, вакцинация, гемодиализ проводятся в полном объеме.

«Режим повышенной готовности действует на Ямале до 1 ноября. Учитывая ситуацию, мы прогнозируем его продление. Большая просьба к ямальцам: внимательно относиться к своему здоровью, при ухудшении самочувствия ограничить контакты и вызвать врача», — подчеркнула Татьяна Бучкова.