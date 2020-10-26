Москва, , 11:16 — REGNUM Россия подходит к плато по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом агентству РИА Новости заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

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"Примерно притормозился [рост числа выявленных случаев коронавируса], действуют меры, которые были приняты. <…> Намечается плато», — сказал Альштейн.

По его словам, сегодня можно предположить, что Россия находится «около плато» либо «уже на плато».

Альштейн подчеркнул, что если и будет фиксироваться снижение числа выявленных случаев из-за принятых властями мер, то лишь в небольших количествах, а дальше будет сохраняться «месяцами»: «До Нового года вот так оно и пойдет».