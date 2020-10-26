Москва, , 11:12 — REGNUM Власти РФ поступили неправильно, когда в свое время запретили строить пятиэтажные школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский.

«В свое время, когда вводились более жесткие нормы, когда школам не разрешалось строить пятиэтажные здания, мы с экспертами говорили, что это не приведет к успеху, — сказал Володарский. — Этажность здания на эффективность учебного процесса никак не влияет. Более того, мы говорили, что четырех-пятиэтажные здания, наоборот, дают возможность иметь несколько параллелей по каждому классу и таким образом можно сделать школы более емкими. При этом мы говорили о том, что надо увеличивать площади за счет дополнительных пристроек».

Это, как пояснил Володарский, могут быть и спортивные залы, и библиотеки, и так далее.

«Но запрещать строиться в четыре-пять этажей — это неправильно, и мы еще тогда говорили, что через какое-то время нормы вернутся, — добавил эксперт. — Так и получилось. Прошло не более десяти лет. Но уже построено большое количество школ, которые не выше двух этажей, и никто их перестраивать не станет».

При этом Володарский заметил, что на сегодняшний день в РФ существует большая проблема, когда в образовании не работают инструменты частно-государственного партнерства.

Напомним, как сообщалось ранее, Минстрой России внес изменения в нормативные документы, которые в числе прочего предполагают, что в РФ разрешат строить пятиэтажные школы.