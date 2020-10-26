Кызыл, , 11:07 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 9048.

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Более половины новых носителей зарегистрированы в столице региона Кызыле. Кроме того, диагноз подтвердился у жителей Кызылского, Чеди-Хольского, Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского и других районов. Добавим, что накануне было выявлено 73 новых случая.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 39 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 19. За весь период выздоровело 8396 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

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