Москва, , 11:05 — REGNUM В России зафиксирован резкий рост поисковых запросов авиабилетов в страны, о восстановлении авиасообщения с которыми было объявлено 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Отмечается, что за неделю количество поисков увеличилось в несколько раз.

«Так, за последнюю неделю перёлеты в Сербию интересовали россиян в три раза больше, чем с начала месяца. Поисковых запросов с вылетами из России на Кубу стало более чем в два раза больше, а Япония, несмотря на ограничения, продолжающие действовать на туристов, всё равно интересует путешественников чуть больше, чем раньше (+25%)», — говорится в сообщении.

Наиболее часто туристы из России ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Средняя стоимость перелёта из Москвы в одну сторону в ноябре составляет 39 000 рублей в Японию, 62 000 рублей на Кубу и 13 000 рублей в Сербию. При этом в турфирме отмечают, что пока рано говорить о сохранении такого уровня цен в дальнейшем, поскольку направления едва возобновили работу, а ещё в ноябре 2020 года улететь в эти страны можно было за 13 000 рублей (Япония), 45 000 рублей (Куба) и 9000 рублей (Сербия).

Специалисты также отмечают, что цены на отели в указанных странах не слишком высокие. Так, в Белграде в ноябре можно найти варианты жилья за 1400 рублей на человека за ночь. На Кубе доступны гостиницы за 2800 рублей за ночь, а в Японии — за 2300 рублей.