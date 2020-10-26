Найроби, , 11:07 — REGNUM Посол Южного Судана в Эритрее Майкл Ньянг неожиданно упал в обморок и скоропостижно скончался в здании Коммерческого банка Кении в Найроби. Об этом сообщает кенийская газета Daily Nation.

Дипломат был в командировке, и отправился в банк снять наличные, отмечают репортеры. Попытки медиков реанимировать его не принесли результатов, и посол скончался на месте.

Посол Южного Судана в Кении Чол Аджонго подтвердил факт смерти своего коллеги, но отказался разглашать подробности до тех пор, пока семья дипломата не будет поставлена в известность об инциденте.

«Я могу подтвердить, что мы потеряли одного из наших коллег. Он умер сегодня днем в Найроби. Пока я не могу поделиться никакой дополнительной информацией, пока мы не сообщим об этом семье и не проведем вскрытие», — сказал Аджонго.

Начальник полиции Найроби Рашид Якуб подтвердил смерть дипломата, заявив, что посол отправился снимать деньги из VIP-секции банка, когда у него начались неожиданные проблемы со здоровьем.

«Он пошел снять деньги, но сказал кассиру, что плохо себя чувствует, и упал в обморок. Врачи пытались реанимировать его, но он, к сожалению, скончался около 12:30», — сказал Якуб, добавив, что у погибшего взяли тест на коронавирус, хотя врачи подозревают сердечный приступ.