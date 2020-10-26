Ижевск, , 11:04 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 26 октября провели 484 816 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 5440 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5297 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 24 октября — 5684 исследования. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии ещё четыре человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 151 человека.

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