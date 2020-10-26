Москва, , 11:04 — REGNUM Солнечные батареи российского спутника «Глонасс-К» успешно раскрылись, написал 26 октября на своей странице в Facebook глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, все системы выведенного на орбиту спутника работают в нормальном режиме. После прожига двигателей и прохождения режима успокоения спутник перешел в режим начальной ориентации на Солнце.

Для поддержания ориентации на Солнце спутник перевели в режим вращения вокруг оси. Рогозин напомнил, что в составе ГЛОНАСС действуют 24 спутника. Роскосмос планирует запустить в ближайшее время спутники «Глонасс-К».

Напомним, 25 октября в 22:08 мск с космодрома Плесецк запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К». Аппарат успешно выведен на орбиту.

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