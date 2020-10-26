Рязань, , 11:06 — REGNUM В Рязанской области 26 октября подтверждено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на 10 случаев меньше показателя предыдущих суток. В лечебных учреждениях находятся 348 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, в том числе четыре ребёнка.

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С начала пандемии в регионе выявили 10 тыс. 211 носителей коронавируса. За сутки выписан 31 пациент, всего выздоровели 7368 человек. В стационарах в тяжёлом состоянии находятся 29 человек, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Противоэпидемические мероприятия продолжается в 57 образовательных учреждениях: 13 детских садах, 38 школах, трёх ссузах и трёх вузах — здесь ранее были выявлены случаи заражения инфекцией.