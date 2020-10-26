Москва, , 11:02 — REGNUM Летом 2020 года на автомобиле путешествовали 63% российских туристов. Главная проблема, с которой столкнулись автотуристы, — качество дорог (81%), приводит результаты исследования Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Также автотуристы жалуются на ремонтные работы на трассах (75%), плохое качество мобильной связи и интернета в дороге (72%), отсутствие освещения (66%), дорогие мотели вдоль трасс (59%).

Кроме того, среди проблем, которые озвучили автотуристы, невозможность ехать по трассам с постоянной скоростью (58%), отсутствие разметки (56%), большое количество светофоров (31%), мало АЗС (28%) и частые остановки сотрудниками ДПС (22%).

Опрос проведен в конце августа-начале сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавтодор и Ростуризм планируют разработать новую федеральную целевую программу, направленную на создание автотуристических кластеров.

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