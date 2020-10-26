Москва, , 11:00 — REGNUM В Москве за последние сутки выявили 5224 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Это на 769 случаев больше, чем днём ранее, когда выявили 4455 случаев заражения. Всего в Москве за время пандемии выявлено 401 040 случаев заражения.

За сутки госпитализировали с коронавирусной инфекцией 959 пациентов, на ИВЛ находятся 322 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России установлен «рекорд» по числу новых случаев заражения коронавирусом.