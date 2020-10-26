Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали новый 281 случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, днём ранее, 25 октября, в области заявляли о 276 случаях. Нынешний показатель — максимальный за последние три месяца.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (177 носителей), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Кушвы, Камышлова, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Рефтинского, Ревды, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа, посёлка Уральский.

Теперь в регионе подтверждено 34 782 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует по 26 октября 2020 года «режим повышенной готовности».

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