Ижевск, , 10:57 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё четыре человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике зарегистрировали три летальных случая.

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Умерли трое женщин в возрасте 68, 72 и 80 лет, а также 67-летний мужчина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 151 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в республике выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 126 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8384 случаев.

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