Абакан, , 10:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 123 носителя коронавируса, за весь период — 6276. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в правительстве республики.

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Выздоровел в регионе 4921 человек, в том числе за последние сутки — 71. Получают лечение 1295 человек, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 октября в Хакасии коронавирус был выявлен у 119 человек. За весь период пандемии в регионе скончались 57 пациентов с COVID-19.

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