Смоленск, , 10:53 — REGNUM В Смоленской области за минувшие сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 26 октября федеральный оперативный штаб. Сутками ранее, на 25 октября, сообщалось о 96 новых пациентах.

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За минувшие сутки в Смоленской области признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны восемь пациентов. Статистика смертности за сутки не изменилась.

Всего с конца марта в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 8256 человек, 6190 из них выздоровели. Жизни 218 пациентов с COVID-19 спасти не удалось.