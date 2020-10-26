Пенза, , 10:58 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 26 октября коронавирусная инфекция выявлена у 14 412 человек, за сутки заболели еще 169 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 177 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По области с начала пандемии выздоровели 10 520 человек, за сутки — 14 пациентов. 170 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской с начала пандемии по состоянию на 26 октября подтверждены уже 170 летальных исходов от последствий заражений коронавирусом. За минувшие сутки погибли еще две женщины.

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