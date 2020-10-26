Ижевск, , 10:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 октября выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 126 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8384 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 160 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 6271 человек. 147 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, четверо — за минувшие сутки. Накануне было зарегистрировано три летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1965 человек. Из их числа 1172 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 666 — в состоянии средней степени тяжести, 124 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ижевска Олег Бекмеметьев получил положительный результат теста на коронавирус. Мэр самоизолировался, но продолжает работать. Он назвал COVID-19 «коварной» болезнью.

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