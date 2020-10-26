Лос-Анджелес, США, , 10:53 — REGNUM Энтузиаст с ником Shrugtal обнаружил НЛО в игре Apex Legneds. Об этом 25 октября сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/shrugtal/status/1319657871777431552

Таинственный летающий корабль завис в небе над игровой картой. Фанаты предполагают, что его появление связано со стартом седьмого сезона и выходом нового персонажа.

Напомним, Apex Legends — это популярная «королевская битва» от студии Respawn Entertainment. Этот проект является спин-оффом франшизы Titanfall.

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