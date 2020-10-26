Париж, , 10:55 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умер 34 761 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 116 пациентов. Об этом в понедельник, 26 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,138 млн.

Ранее, 25 октября, во Франции было выявлено 45 422 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 23 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока правительство страны не планирует вводить новые «антикоронавирусные» ограничения, несмотря на рост числа заражений.

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