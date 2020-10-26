Москва, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 17 347 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Данный показатель стал максимальным за всё время распространения коронавируса в России, на семь случаев превзойдя статистику с прежним «рекордом» от 23 октября.

Среди регионов по-прежнему лидируют Москва (5224), Санкт-Петербург (715) и Подмосковье (499).

Всего в России за время пандемии выявили 1 531 224 случая заражения коронавирусом.