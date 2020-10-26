Москва, , 10:46 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 17 347 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 531 224.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 219 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 26 269.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 146 096 человек вылечились от нового заболевания, 7574 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 16 710 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.