Петрозаводск, , 10:47 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили еще 94 носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на шесть случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 26 октября сообщил в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.

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Среди 94 новых зараженных — 13 детей, а у 82 человек есть признаки заболевания COVID-19. Из числа новых инфицированных 52 выявлены в Петрозаводске, 30 — в Кондопожском районе. Еще четыре случая зафиксировано в Пудожском районе, три — в Медвежьегорском районе, по два случая — в Лахденпохском и Питкярантском районах и один случай в поселке Чална-1 Прионежского района.

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«В стационарах находятся 350 человек, из них в состоянии средней тяжести — 336 (плюс 14 за сутки), тяжелых — семь, на аппарате ИВЛ — семь (плюс один пациент, госпитализированный ранее)», — уточнил Артур Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6026 инфицированных, из которых 4230 человек выписаны, в том числе 13 за прошедшие сутки. Умерли 47 человек.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1713 человек, в том числе 29 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 85 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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